Немецкие вооруженные силы готовы убивать российских военных в случае агрессии РФ против страны-члена НАТО . Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Financial Times .

Он подчеркнул, что, несмотря на долговременную традицию военной сдержанности из-за уроков Второй мировой войны, немецкие военные будут готовы дать решительный отпор в случае нападения Москвы на союзника по НАТО.

«Если сдерживание не сработает и Россия нападет, произойдет ли это? Да. Но я бы рекомендовал вам просто поехать в Вильнюс [столица Литвы] и поговорить там с представителями немецкой бригады. Они точно знают, в чем заключается их работа», — сказал министр.

6 июля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия может напасть на Эстонию через 5−7 лет, если страны Альянса не увеличат свои оборонные инвестиции.

В марте немецкая разведка сообщала, что российский диктатор Владимир Путин готовится к масштабной войне с НАТО до конца десятилетия.

25 марта заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что Россия рассматривает 15 возможных сценариев военных конфликтов до 2045 года, из которых шесть касаются Северной Европы, а четыре — Польши.