«В ближайшие недели». Глава МИД Германии уточнила, когда Украина получит новейшие системы ПВО 23 августа, 17:03 ПВО IRIS-T (Фото:Diehl BGT Defence)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что Германия передаст Украине системы ПВО IRIS-T в ближайшие недели.

Во время брифинга она подчеркнула, что Германия продолжит поддерживать Украину политически, финансово и поставками оружия.

«Мы будем поддерживать Украину столько, сколько будет продолжаться эта захватническая война», — подчеркнула она.

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Она добавила, что в первую очередь Украине необходима поддержка в области противовоздушной обороны.

«Мы позаботились о том, чтобы новейшие системы типа Iris-T были поставлены в Украину, а не в другую страну. Это произойдет в ближайшие недели», — отметила Бербок.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц утверждал, что Украина «скоро» получит обещанные системы противовоздушной обороны IRIS-T.

21 июля министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что немецкие системы ПВО IRIS-T, которые должны передать Киеву, находятся на стадии производства и должны быть готовы к концу лета.

Ракеты IRIS-T — инфракрасные самонаводящиеся ракеты изначально класса «воздух-воздух» и малой дальности. IRIS-T обладает уникальной способностью по сравнению с другими аналогичными ракетами, такими как AIM-9X, нацеливаться и сбивать другие ракеты класса «воздух-воздух» и «земля-воздух», обеспечивая защиту на 360°.

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