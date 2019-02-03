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Немецкие политики предложили решение проблемы ДРСМД

Сегодня, 11:24
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EPA

Иллюстративное фото

Политики из правящих в ФРГ партий Родерих Кизеветтер и Рольф Мютцених предложили вариант решения спора между РФ и США о ракетах средней и меньшей дальности.

Об этом сообщает DW.

Москве следует разместить пусковые комплексы для крылатых ракет 9М729 (по обозначению НАТО - SSC-8) как можно дальше на востоке РФ. Такую точку зрения политики высказали отдельно друг от друга, в двух интервью.

Кизеветтер отметил, что передислокация ракет должна проходить «под строгим и продолжительным контролем», поскольку вернуть их в Европу можно практически за ночь.

Оба эксперта посоветовали США разрешить России проинспектировать американские ракеты-перехватчики в Румынии. По мнению Мютцениха, расширение противоракетной обороны США и НАТО вызывает у Москвы все большее беспокойство.

Напомним, в субботу, 2 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о прекращении участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Днем ранее госсекретарь США Майк Помпео официально объявил, что со 2 февраля Вашингтон выходит из договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией, обвинив РФ в его нарушении. Он дал Москве 60 дней на исправление ситуации, иначе договор будет расторгнут.

Договор с 1987 года запрещает США и России разрабатывать, испытывать и иметь на вооружении крылатые и баллистические ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5000 км.

США заявили, что Россия нарушила договор, разработав крылатую ракету Новатор 9M729, известную также как SSC-8. Ее заявленный радиус действия составляет до 2600 км. От Москвы потребовали избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность. Однако Россия отказалась выполнить требования. 

Теги:   Баллистические ракеты Договор Россия США Германия

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