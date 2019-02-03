Немецкие политики предложили решение проблемы ДРСМД Сегодня, 11:24 26 Цей матеріал також доступний українською EPA Иллюстративное фото EPA

Политики из правящих в ФРГ партий Родерих Кизеветтер и Рольф Мютцених предложили вариант решения спора между РФ и США о ракетах средней и меньшей дальности.

Об этом сообщает DW.

Москве следует разместить пусковые комплексы для крылатых ракет 9М729 (по обозначению НАТО - SSC-8) как можно дальше на востоке РФ. Такую точку зрения политики высказали отдельно друг от друга, в двух интервью.

Кизеветтер отметил, что передислокация ракет должна проходить «под строгим и продолжительным контролем», поскольку вернуть их в Европу можно практически за ночь.

Оба эксперта посоветовали США разрешить России проинспектировать американские ракеты-перехватчики в Румынии. По мнению Мютцениха, расширение противоракетной обороны США и НАТО вызывает у Москвы все большее беспокойство.

Напомним, в субботу, 2 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о прекращении участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Днем ранее госсекретарь США Майк Помпео официально объявил, что со 2 февраля Вашингтон выходит из договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией, обвинив РФ в его нарушении. Он дал Москве 60 дней на исправление ситуации, иначе договор будет расторгнут.

Договор с 1987 года запрещает США и России разрабатывать, испытывать и иметь на вооружении крылатые и баллистические ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5000 км.

США заявили, что Россия нарушила договор, разработав крылатую ракету Новатор 9M729, известную также как SSC-8. Ее заявленный радиус действия составляет до 2600 км. От Москвы потребовали избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность. Однако Россия отказалась выполнить требования.