Немецкие города согласились принять мигрантов, которым отказала Италия Сегодня, 17:06 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Antonio Parrinello Ряд немецких городов согласился принять мигрантов REUTERS/Antonio Parrinello

В Германии десятки городов, включая Берлин и Роттенбург, предложили принять спасенных в Средиземном море мигрантов, которым Италия запретила сходить на берег в своих портах.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В Министерстве внутренних дел Германии подтвердили, что получили официальные просьбы от более чем 50 муниципалитетов о приеме 53 мигрантов, спасенных кораблем немецкой неправительственной организации Sea Watch.

Мигрантов спасли у побережья Ливии на прошлой неделе.

Власти Италии заблокировали спасательное судно на входе в территориальные воды, заявив, что попытки сделать это приведут суровые штрафы.

Однако немецкие органы власти должны сначала утвердить просьбу, прежде чем мигранты могут быть переселены в Германию.