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Немецкие города согласились принять мигрантов, которым отказала Италия

Сегодня, 17:06
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Немецкие города согласились принять мигрантов, которым отказала Италия - фото

REUTERS/Antonio Parrinello

Ряд немецких городов согласился принять мигрантов

В Германии десятки городов, включая Берлин и Роттенбург, предложили принять спасенных в Средиземном море мигрантов, которым Италия запретила сходить на берег в своих портах.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В Министерстве внутренних дел Германии подтвердили, что получили официальные просьбы от более чем 50 муниципалитетов о приеме 53 мигрантов, спасенных кораблем немецкой неправительственной организации Sea Watch.

Мигрантов спасли у побережья Ливии на прошлой неделе.

Власти Италии заблокировали спасательное судно на входе в территориальные воды, заявив, что попытки сделать это приведут суровые штрафы.

Однако немецкие органы власти должны сначала утвердить просьбу, прежде чем мигранты могут быть переселены в Германию.

Теги:   Италия Германия Мигранты

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