Словакия будет ремонтировать немецкие гаубицы для Украины — посол 22 марта, 13:42 САУ Panzerhaubitze 2000 (Фото:Spc. Nathanael Mercado/Wikipedia)

Германия договорилась о ремонте самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 для Украины в Словакии.

Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен на брифинге.

«Этот процесс по обслуживанию, особенно Panzerhaubitze, в Словакии долго продолжался, но вчера был подписан в конце концов документ, что сейчас эти Panzerhaubitze едут прямо в Словакию, то есть не так далеко», — сказала посол.

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По словам Фельдгузен, Германия всегда настаивает на том, чтобы вместе с танками и другим оружием проводились не только учения, но также предоставлялись запчасти и обслуживание техники.

В пятницу, 17 марта, исполняющий обязанности министра обороны Словакии Ярослав Надь подписал межправительственное соглашение с Украиной о передаче истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны Куб.