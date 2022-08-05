Немецкие депутаты планируют в конце октября посетить Тайвань — СМИ 5 августа, 14:18 Самолет с Пелоси вылетает из аэропорта Тайбэй Суншань в Тайбэе, Тайвань (Фото:REUTERS/Ann Wang)

Немецкие депутаты планируют поездку на Тайвань, это происходит на фоне визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на остров, пишет Tagesschau.

Один из депутатов сказал, что они не хотят, чтобы их удерживал «дышащий угрозами дракон».

Комитет Бундестага по правам человека планирует поездку в Тайвань на конец октября.

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Издание пишет, что эта поездка не является реакцией на визит Пелоси на Тайвань, а планировалась уже некоторое время. Она запланирована на период с 22 по 30 октября, и кроме Тайваня депутаты посетят Японию и Гонконг.

Ожидается, что в поездке примут участие депутаты всех шести парламентских групп, вероятно, по две от двух крупнейших групп СДПГ и ХДС/ХСС. Таким образом, в составе делегации будет восемь парламентариев.

31 июля спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси отправилась в турне по странам Азии. В официальной программе визита поездки на Тайвань не было. Однако уже вечером 2 августа самолет с Пелоси на борту приземлился в аэропорту Тайваня.

Визит Пелоси на Тайвань — первая поездка представителя США такового уровня на остров с 1997 года.

28 июля китайские государственные СМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях «вмешательства» в дела Тайваня, заявив, что глава Белого дома «играет с огнем». Пекин предупредил Вашингтон о недопустимости визита Пелоси на Тайвань.

Тайвань является частично признанным государством, которое Китай считает своей территорией. Тайвань управляется демократическим правительством и считается одним из четырех «азиатских тигров» — самых успешных экономик региона. Официальный Пекин категорически возражает против попыток любых государств устанавливать отношения с Тайванем либо посещать остров. США признают легитимность КНР как единого государства, но в то же время продолжают развивать связи с островом.

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