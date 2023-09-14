Немецкие депутаты написали письмо Шольцу и Писториусу, требуют предоставить Украине ракеты Taurus 14 сентября, 14:22 Ракеты Taurus (Фото:Милитарный)

Немецкие депутаты написали письмо канцлеру Германии Олафу Шольцу и министру обороны Борису Писториусу, в котором призвали предоставить Украине крылатые ракеты Taurus.

Об этом сообщает Tagesschau.

Отмечается, что авторами письма были Мари-Агнес Штрак-Циммерманн из партии Свободных демократов, Антон Гофрайтер из партии Зеленых и Андреас Шварц из партии СДПГ.

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Нардепы считают, что учитывая следующее заседание по вопросам обороны Украины в рамках формата Рамштайн, которое состоится 19 сентября, Германия должна предоставить Украине дальнейшие обязательства.

«В частности, Украине нужна система крылатых ракет Taurus, которая находится на вооружении Бундесвера, чтобы ослабить российское военное материально-техническое обеспечение», — говорится в письме.

Также отмечается, что представители украинского правительства во время личных разговоров заверили, что эта система вооружения будет использоваться исключительно на территории Украины.

«Мы не видим оснований сомневаться в этом обязательстве», — добавили депутаты.

Кроме того, в письме подчеркнули, что Германия должна продолжать поставлять Украине средства противовоздушной обороны, боеприпасы, медицинский материал и бронированные транспортные средства, в частности боевые танки и бронетранспортеры.

В то же время, согласно письму, особое значение важно обеспечить украинские войска запасными частями для систем, которые уже были поставлены, и поддержать в ремонте этих систем.

Ранее Писториус заявлял, что Германия пока не в состоянии прийти к решению о предоставлении Taurus Украине. Он также отметил, что возможное решение США по ATACMS не «разблокирует» аналогичное решение Германии по Taurus.

11 августа Der Spiegel сообщил, что правительство Германии изучает возможности предоставить Украине крылатые ракеты Taurus в ближайшие месяцы.

Шольц требует модифицировать их так, чтобы наносить удары по территории России было невозможно. Сам он отрицает свою нерешительность в отношении поставок Taurus.

Reuters писало, что Берлин уже ведет переговоры с производителем оружия MBDA о поставках Украине этих крылатых ракет.

13 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил прогресс в деле предоставления Украине США и Германией дальнобойных ракет ATACMS и Taurus.