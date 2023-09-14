Немецкие депутаты написали письмо Шольцу и Писториусу, требуют предоставить Украине ракеты Taurus

14 сентября, 14:22
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Ракеты Taurus (Фото:Милитарный)

Ракеты Taurus (Фото:Милитарный)

Немецкие депутаты написали письмо канцлеру Германии Олафу Шольцу и министру обороны Борису Писториусу, в котором призвали предоставить Украине крылатые ракеты Taurus.

Об этом сообщает Tagesschau.

Отмечается, что авторами письма были Мари-Агнес Штрак-Циммерманн из партии Свободных демократов, Антон Гофрайтер из партии Зеленых и Андреас Шварц из партии СДПГ.

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Нардепы считают, что учитывая следующее заседание по вопросам обороны Украины в рамках формата Рамштайн, которое состоится 19 сентября, Германия должна предоставить Украине дальнейшие обязательства.

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«В частности, Украине нужна система крылатых ракет Taurus, которая находится на вооружении Бундесвера, чтобы ослабить российское военное материально-техническое обеспечение», — говорится в письме.

Также отмечается, что представители украинского правительства во время личных разговоров заверили, что эта система вооружения будет использоваться исключительно на территории Украины.

«Мы не видим оснований сомневаться в этом обязательстве», — добавили депутаты.

Кроме того, в письме подчеркнули, что Германия должна продолжать поставлять Украине средства противовоздушной обороны, боеприпасы, медицинский материал и бронированные транспортные средства, в частности боевые танки и бронетранспортеры.

В то же время, согласно письму, особое значение важно обеспечить украинские войска запасными частями для систем, которые уже были поставлены, и поддержать в ремонте этих систем.

Ранее Писториус заявлял, что Германия пока не в состоянии прийти к решению о предоставлении Taurus Украине. Он также отметил, что возможное решение США по ATACMS не «разблокирует» аналогичное решение Германии по Taurus.

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11 августа Der Spiegel сообщил, что правительство Германии изучает возможности предоставить Украине крылатые ракеты Taurus в ближайшие месяцы.

Шольц требует модифицировать их так, чтобы наносить удары по территории России было невозможно. Сам он отрицает свою нерешительность в отношении поставок Taurus.

Reuters писало, что Берлин уже ведет переговоры с производителем оружия MBDA о поставках Украине этих крылатых ракет.

13 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил прогресс в деле предоставления Украине США и Германией дальнобойных ракет ATACMS и Taurus.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Крылатая ракета Олаф Шольц Рамштайн Борис Писториус Taurus

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