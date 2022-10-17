Путин де-факто объявил войну всему демократическому миру — немецкие спецслужбы 17 октября, 15:47 Глава немецкой разведки прямо предупредил о возможности применения Россией ядерного оружия (Фото:Pexels/Pixabay)

Главы двух крупнейших разведывательных служб Германии обвинили российского диктатора Владимира Путина в том, что он де-факто объявил войну всему демократическому миру.

Об этом сообщает Spiegel.

Глава Федеральной разведывательной службы Бруно Каль во время слушаний в Бундестаге заявил, что действия Путина — это «объявление войны всему свободному демократическому миру».

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«Тлеющее системное соперничество превратилось в открытую борьбу», — добавил президент Управления по защите конституции Томас Хальденванг в Бундестаге.

По словам Хальденванга, российское нападение на Украину «меняет правила игры» во всех сферах политики, связанных с безопасностью, в том числе и в Германии. Он подчеркнул, что 40 российских шпионов, которых Германия выслала из страны в апреле, это далеко не все агенты РФ. Также его управление разработало сценарии действий на случай российской агрессии в Германии вплоть до политических убийств.

Каль заявил, что нападение Путина на Украину «не стало неожиданностью» для немецкой разведки, которая в течение многих лет, по его словам, предостерегала от применения Россией силы.

Каль также прямо предупредил о возможности применения Россией ядерного оружия. Негативный исход войны в Украине с точки зрения России может «представить экзистенциальную угрозу правлению Путина», сказал Каль. Однако у его службы нет доказательств того, что Россия планирует применить стратегическое или тактическое ядерное оружие.