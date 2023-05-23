«Никаких трещин». Нет признаков того, что позиции Путина ослабли — немецкая разведка 23 мая, 12:06 В немецкой разведке заявили, что нет признаков того, что позиции Путина ослабли (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что спустя более года после начала полномасштабного вторжения России в Украину нет никаких признаков того, что позиции российского диктатора Владимира Путина ослабли.

Об этом сообщает DW.

«Мы не видим никаких трещин в системе Путина», — заявил он.

По его мнению, публичная критика методов ведения войны — это обычные разногласия в России, а не угроза для системы.

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«Несмотря на отдельные случаи высказывания критики, например, относительно боеприпасов, нет никаких признаков того, что система начинает расшатываться или разваливается», — сказал Каль.

Однако, по его словам, исключать такой сценарий тоже нельзя.

Он считает, что РФ все еще способна «вести войну в долгосрочной перспективе» с помощью новобранцев. Это также касается вооружения и боеприпасов.

«Поэтому о слабости или о том, что действиям России может наступить конец, речь не может идти. Действительно, существуют уязвимости и неожиданности — например, по эффективности вооруженных сил. Но если Запад не будет очень организованно поддерживать Украину и сопротивляться, то стратегия Путина, которая предусматривает ставку на долгосрочную перспективу и массу, может увенчаться успехом», — сказал Каль.