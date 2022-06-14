«Не хотят быть рядовой нацией». Посол Мельник рассказал, почему немцы опасаются вступления Украины в ЕС и находят поводы для критики Киева 14 июня, 18:42 Цей матеріал також доступний українською Флаги Евросоюза, Украины и Германии на фоне здания Бундестага (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Украинский посол Андрей Мельник, являющийся одним из самых откровенных украинских критиков канцлера Олафа Шольца и его правительства, во второй части интервью НВ рассказал, почему немцы опасаются вступления Украины в ЕС и находят поводы для критики Киева.



По его словам, тезис о том, что западные страны опасаются усиления Украины, потому что появится новый сильный игрок в центре Европы, не озвучиваются, однако подобные настроения существуют.

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«Возникает не то, чтобы зависть, а нежелание быть просто рядовой нацией. Тем более, которая до последнего времени помогала агрессору и сейчас пересылает туда сотни-тысячи евро каждый день за энергоносители. И потому ментальное столкновение имеет место, и немцам некомфортно быть в этой роли», — сказал Мельник.

По его словам, немцы пытаются это компенсировать, формируя новые цели, за которые их нельзя критиковать.

«К примеру, спасти мир от голода. Сегодня эта тема чуть ли не мейнстрим. Поэтому, если возникнет необходимость принудить нас к компромиссу, немцы скажут, что у них большая цель — спасать мир от голода», — отметил посол.

Дипломат добавил, что есть и опасения, что Украина действительно присоединится или будет активнее присоединяться к Евросоюзу.

«Сейчас кандидатство, потом переговоры. Может быть изменен расклад сил внутри самого ЕС. К этому в Германии и странах Старой Европы (Франция, Италия) относятся совсем иначе, чем в Польше или в Балтии. Потому этот фактор играет определенную роль, но это нигде не озвучивается. Это выражается в том, что ЕС в сегодняшнем состоянии не автентичен. Нужны серьезные внутренние реформы. В первую очередь об отмене принципа единогласности, потому что есть пример с шестым пакетом санкций», — пояснил Мельник.

По его словам, все понимают, что если к ЕС присоединятся страны Западных Балкан, Украина, Грузия и Молдова, то будет совсем другое распределение голосов, и у Украины будет мощный голос не только в Европарламенте, но и вообще в Европе.

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14 июня представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что Еврокомиссия объявит о своем решении относительно заявок Украины, Молдовы и Грузии на вступление в ЕС в пятницу, 17 июня.

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