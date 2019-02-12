Немцы доверяют Путину больше, чем Трампу - соцопрос Вчера, 10:55 872 Цей матеріал також доступний українською EPA Ангела Меркель и Владимир Путин EPA

Жители Германии доверяют президенту РФ Владимиру Путину больше, чем президенту США Дональду Трампу.

Об этом сообщает телекомпания ZDF со ссылкой на опрос исследовательского центра Pew Research Center, опубликованный в докладе Мюнхенской конференции по безопасности.

Согласно данным опроса, 49 процентов немцев считают, что мощь и влияние США представляют серьезную угрозу для их страны. Россию главной угрозой считают 30 процентов, Китай - 33 процента.

Оценка внешнеполитической деятельности глав государств и правительств также не в пользу США: 10 процентов немцев доверяют внешней политике президента США Дональда Трампа.

Президенту России Путину доверяют 35 процентов немцев, главе КНР Си Цзиньпину - 30 процентов. Президенту Франции Эммануэлю Макрону - 77 процентов.

Внешнюю политику канцлера Ангелы Меркель поддерживают 68 процентов немцев.

Опрос был проведен накануне Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, которая пройдет 15-17 февраля. В конференции примут участие около 40 глав государств и правительств.