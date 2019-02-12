Немцы доверяют Путину больше, чем Трампу - соцопрос
Жители Германии доверяют президенту РФ Владимиру Путину больше, чем президенту США Дональду Трампу.
Об этом сообщает телекомпания ZDF со ссылкой на опрос исследовательского центра Pew Research Center, опубликованный в докладе Мюнхенской конференции по безопасности.
Согласно данным опроса, 49 процентов немцев считают, что мощь и влияние США представляют серьезную угрозу для их страны. Россию главной угрозой считают 30 процентов, Китай - 33 процента.
Оценка внешнеполитической деятельности глав государств и правительств также не в пользу США: 10 процентов немцев доверяют внешней политике президента США Дональда Трампа.
Президенту России Путину доверяют 35 процентов немцев, главе КНР Си Цзиньпину - 30 процентов. Президенту Франции Эммануэлю Макрону - 77 процентов.
Внешнюю политику канцлера Ангелы Меркель поддерживают 68 процентов немцев.
Опрос был проведен накануне Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, которая пройдет 15-17 февраля. В конференции примут участие около 40 глав государств и правительств.