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Немцы доверяют Путину больше, чем Трампу - соцопрос

Вчера, 10:55
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EPA

Ангела Меркель и Владимир Путин

Жители Германии доверяют президенту РФ Владимиру Путину больше, чем президенту США Дональду Трампу.

Об этом сообщает телекомпания ZDF со ссылкой на опрос исследовательского центра Pew Research Center, опубликованный в докладе Мюнхенской конференции по безопасности.

Согласно данным опроса, 49 процентов немцев считают, что мощь и влияние США представляют серьезную угрозу для их страны. Россию главной угрозой считают 30 процентов, Китай - 33 процента.

Оценка внешнеполитической деятельности глав государств и правительств также не в пользу США:  10 процентов немцев доверяют внешней политике президента США Дональда Трампа.

Президенту России Путину доверяют 35 процентов немцев, главе КНР Си Цзиньпину - 30 процентов. Президенту Франции Эммануэлю Макрону -  77 процентов.  

Внешнюю политику канцлера Ангелы Меркель поддерживают 68 процентов немцев.

Опрос был проведен накануне Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, которая пройдет 15-17 февраля. В конференции примут участие около 40 глав государств и правительств.

Теги:   Владимир Путин Россия Дональд Трамп Германия

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