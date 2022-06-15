«Шольца будут встречать с помидорами». О «хитрой игре» немцев, Рамштайне 3.0 и здоровье Путина — интервью с советником главы МВД 15 июня, 16:56 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Виктор Андрусив, советник министра внутренних дел (Фото:uifuture.org)

В интервью Радио НВ он объяснил, чего ждет Германия, что должно состояться на заседании Контактной группы по обороне Украины и почему не стоит верить слухам о болезнях российского диктатора Владимира Путина.

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— Правительство Германии и канцлера Олафа Шольца критикуют в некоторых немецких изданиях за обещания: поставка оружия в Украину не происходит, и сейчас активно затягивается. Накануне появилось очередное заявление Шольца о том, что Германия будет поставлять Украине современное вооружение. Что у нас происходит в украино-германских оборонительных и вооруженных процессах?

— Я уже начинаю подозревать, что у немцев есть новая стратегия — так сказать, ждут ситуации, в которой стороны будут готовы сесть на переговоры. Они питают иллюзию, что выход россиян на рубеж Луганской и Донецкой областей позволит всем сесть за стол переговоров и дальше все это решать в мирном формате. А предоставление вооружения Украине, по их мнению, возможность таких переговоров будет во времени оттягивать.

И вот мне кажется, что эта их хитрая игра «обещать и не давать» — это способ давать россиянам время, чтобы захватить эти территории, после чего немцы ожидают, что они (РФ — ред.) пойдут на переговоры. Иначе, честно говоря, объяснить происходящее очень сложно. Возможно, впервые за сотню лет немцы на весь мир ничего не говорят и не делают.

— Да, это не похоже на немцев. Defence UA уже опубликовал анализ того, что было обещано и сделано. В настоящее время планируется визит Шольца в Украину. Возможно, к нему разрабатывается какая-то программа, и вместе с канцлером приедут две гаубицы?

— Предварительно должно приехать восемь [гаубиц] 22 июня. Но это тоже, откровенно говоря, уже просто издевательство или смешно, чтобы с апреля к нам в конце июня приехало две гаубицы? И еще одну систему ПВО нам пообещали к концу осени.

Поэтому смешнее будет, если эти восемь гаубиц не приедут. Я даже тогда не знаю, как Шольцу сюда приезжать? Думаю, что наши люди готовы будут встречать его с помидорами.

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