Некоторые западные страны могли изучать Новичок для разработки противоядия - СМИ

В этих странах могли изучать Новичок лишь с целью разработать противоядие

Нервно-паралитическое вещество Новичок, которым отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, могли изучать в США, Великобритании, Нидерландах и еще как минимум одной западной стране, передает DW со ссылкой на расследование Der Spiegel.

Издание подчеркивает, что в этих странах могли изучать Новичок лишь с целью разработать противоядие.

Как отмечается, еще в 2006 году представитель США при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заверил союзников, что его страна не будет разрабатывать Новичок, а также создавать на его основе оружие, сообщает издание.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок. По данным британских СМИ, разведка установила, что Новичок был изготовлен в Саратовской области.

Выводы британской стороны подтвердили эксперты Организации по запрещению химического оружия, которые опубликовали свой отчет.

Россия же отвергает все обвинения.