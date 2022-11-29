Повторение ошибки с РФ. Некоторые в НАТО входят в зависимость от Китая — глава МИД Польши 29 ноября, 19:56 Генсек НАТО Йенс Столтенберг (слева) и глава МИД Польши Збигнев Рау (справа) (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

Некоторые члены НАТО входят в зависимость от Китая, что является повторением ошибки с зависимостью от России, заявил премьер-министр Польши Збигнев Рау.

Об этом сообщает TVP.

По его словам, НАТО сегодня сосредоточен на атаках России на критическую инфраструктуру Украины.

«Это момент не только для поддержки Украины, которая должна пережить зиму в этом отношении, но и отражение нашей зависимости от других стран, когда речь идет о нашей критической инфраструктуре в НАТО», — сказал министр.

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Он отметил, что в прошлом партнеры Польши ставили себя и других в зависимость от критической инфраструктуры России.

«Сейчас у нас есть такие сигналы, как из Китая, если учитывать ситуацию в разные европейские сезоны, которые тоже имеют военное значение», — заявил Рау.

В совместном заявлении стран Альянса по итогам саммита на уровне министров 29 ноября в Бухаресте говорится, что страны НАТО продолжат укреплять партнерство с Украиной по мере продвижения ее евроатлантических устремлений. Также Альянс обещает усилить поддержку Киева.

