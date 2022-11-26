Некоторые страны тайно поставляют оружие Украине — Кулеба

26 ноября, 08:55
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Фото:DmytroKuleba / Twitter)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Фото:DmytroKuleba / Twitter)

Некоторые страны оказывают Украине военную помощь непублично. Как рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Киев получает вооружение от третьих стран, но не напрямую.

Об этом Кулеба заявил в интервью Le Parisien, отрывки из которого обнародовала пресс-служба МИД.

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Кулеба рассказал, что поставка оружия от партнеров продолжается, в частности, они не только передают собственное вооружение, но и работают с третьими странами, покупая у них оборудование и поставляя его Украине.

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«Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит», — отметил он.

Министр также подчеркнул, что ни один мировой лидер не подталкивает Украину к переговорам против ее интересов.

«Все понимают, что мир должен быть справедливым. А справедливый мир начинается с полного восстановления территориальной целостности Украины. Эта цель вполне достижимая», — отметил Кулеба.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   МИД Украины Вооружение Военная помощь Поставки оружия Запад Дмитрий Кулеба

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