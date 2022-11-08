Станет новым центром власти. Ряд стран-членов ЕС опасается, что вступление Украины в Евросоюз сместит баланс сил в блоке на восток — Welt 8 ноября, 14:08 Ряд стран-членов ЕС опасается вступления Украины в Евросоюз (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Некоторые страны-члены ЕС опасаются, что вступление Украины в Евросоюз сместит баланс сил в блоке на восток, пишет Welt.

В материале издания сказано, что в Киеве люди работают изо всех сил, чтобы соответствовать критериям приема в блок, но крупные государства-члены колеблются.

«За этим стоят не только опасения по поводу коррупции и судебной системы, но и стратегическая причина», — сказано в статье.

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Издание пишет, что если Украина вступит в ЕС, то станет пятой по величине страной в блоке.

«В Совете ЕС, где решения принимаются квалифицированным большинством, Киев получил бы 9% голосов», — сказано в сообщении.

Эксперт по Европе из берлинского аналитического центра SWP Николай фон Ондарза посчитал, что таким образом, вес Германии при голосовании упадет с 18,6 до 16,9% - значение, которого Украина достигла бы вместе с Польшей.

Даже в Европарламенте, в котором Киев будет иметь от 52 до 59 мест, реформу будут проводить за счет долей более крупных государств.

«Украина станет новым центром власти и сдвинет баланс сил на восток. В Киеве об этом знают», — сказано в материале.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявлял ранее, что у Украины есть амбиция до конца 2022 года выполнить все семь условий Европейской комиссии при предоставлении статуса кандидата и перейти к переговорному процессу по членству в ЕС.

По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Украина рассчитывает стать членом Евросоюза в течение пяти лет.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове.