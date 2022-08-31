«Они ее боятся». Почему ряд политиков в Берлине выступает за возобновление отношений с РФ — отвечает немецкий политолог 31 августа, 18:24 Эксклюзив НВ Бундестаг, Берлин (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Ряд политических спикеров и политиков в Германии начинают говорить о необходимости иметь дружеские отношения с РФ из-за того, что они боятся Москву, рассказал Радио НВ Андрес Умланд, аналитик Стокгольмского центра исследования Восточной Европы.

— Все ли в немецком правительстве среди немецких политиков разделяют мнения Анналены Бербок и осознают, что счет за дешевый российский газ пришел очень высокий и что он пришел не только Германии, но и Украине, которая платит за него жизнями своих граждан?

Видео дня

— Да. Я думаю, что оно так и есть, и Бербок здесь выражает не только свое видение, но и многих других, кто сейчас уже понял, что это была плохая политика, которая раньше была в отношении России, и особенно эти газовые соглашения, энергетическое сотрудничество. Но сейчас это уже понимают, но мы имеем сейчас эту проблему, что зависимость сейчас есть в Германии, других странах от российского газа.

— Но ведь все равно время от времени раздаются призывы даже запустить Северный поток-2. И сейчас мы видим, какая ситуация, когда Россия полностью перекрывает трубу Германии.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.