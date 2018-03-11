Неинтересно и скучно. Путин прокомментировал химические атаки в Сирии

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Путин считает, что нет доказательств применения химического оружия правительственными войсками

Путин считает, что нет доказательств применения химического оружия правительственными войсками

Президент России Владимир Путин заявил, что считает безосновательной информацию о применении правительственными войсками химического оружия в Сирии.

По словам президента РФ, правительство Сирии уничтожило все запасы химического оружия, передает NBC.

"Во-первых, правительство Сирии давно уничтожило химическое оружие. Во-вторых, мы знаем о планах боевиков инсценировать применение химического оружия со стороны сирийской армии. А в-третьих, это всё попытки, которые неоднократно в недалёком прошлом имели место, эти обвинения, использование этого как предлог для консолидации усилий в борьбе с Асадом. Нам это всё хорошо известно, понятно и даже неинтересно. Так и хочется сказать: скучно, девочки", - заявил Путин.

Президент РФ сообщил, что не считает достаточными доказательства ООН о применении химического оружия и предложил провести более тщательное расследование.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты пытаются запустить в ООН новый механизм расследования атак с применением химического оружия в Сирии.

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