«Некое разочарование». Санкции против России действуют не так быстро, как предполагали — канцлер Австрии

28 июля, 16:04
Карл Нехаммер (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Карл Нехаммер (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что санкции против России действуют не так быстро, как предполагали, поэтому есть «некое разочарование».

Об этом сообщает Telex.

По его словам, введение газового эмбарго невозможно, потому что в таком случае немецкая промышленность рухнет, что потянет за собой и австрийскую экономику.

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«Я думаю, что еще слишком рано оценивать влияние санкций», — сказал он.

Нехаммер заявил, что мы должны оставаться благосклонными к Украине.

https://www.youtube.com/watch?v=joElPhYfvUE&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Австрия Санкции Война России против Украины

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