Почему нефтяное эмбарго против России нельзя ввести мгновенно? Отвечает Лана Зеркаль 10 августа, 20:06 Знак с надписью Нефтепровод Дружба возле Самары (Фото:REUTERS)

Юристка, дипломатка и советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль в интервью журналистке Елене Трибушной объяснила, почему нефтяное эмбарго против России нельзя ввести мгновенно.



«Мы хотели, чтобы на нефть санкции заработали мгновенно. Но мы не можем не осознавать того, что 13 стран Европы, если я не ошибаюсь, использовали, например, нефти более 50% — российской. А 7 стран из этих 13 — более 75% использовали именно российскую нефть. Они не могут от нее отказаться мгновенно. Это для них будет столь существенное влияние на экономику, что приведет к коллапсу», — рассказала Зеркаль.

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Она добавила, что Украина не заинтересована в том, чтобы Европа потерпела коллапс «или чтобы в Европе начались бунты и чтобы их население спрашивало своих политиков, почему они должны страдать».

«Мы заинтересованы в том, чтобы они могли сохранять определенное развитие и возможность помогать нам бороться и поддерживать и себя, и нас в этой борьбе. Поэтому здесь вопрос того, насколько наши ожидания не завышены. … Мы должны понять, что им нужно сделать такой баланс, который позволит им не разрушить экономику, помогать нам и при этом продолжать подавлять Россию и ее возможность использовать деньги с энергоносителей как средство финансирования своей военной кампании», — пояснила Зеркаль.

США, Великобритания и Канада ранее ввели эмбарго на российскую нефть. ЕС согласовал постепенный отказ от топлива из РФ. С декабря 2022 года начнет действовать запрет на импорт нефти из РФ морем.

В начале августа Евросоюз рекомендовал импортерам нефти указывать в контрактах, что в поставляемом ими топливе нет доли российской нефти, иначе импортер понесет ответственность.



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