Венгерская нефтяная компания MOL подала заявку на транзит нефти по трубопроводу Дружба, ремонтировать который закончила Украина, сообщает Reuters . Начало первых поставок ожидается уже 22 апреля.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванный источник в отрасли.

«MOL уже подала запросы на первые объемы, которые будут поставлены в равных пропорциях в Венгрию и Словакию»,— сказал собеседник агентства.

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В понедельник, 21 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина завершила ремонт поврежденного участка нефтепровода Дружба, поврежденного российскими обстрелами, и он может возобновить транзит.

Накануне Bloomberg со ссылкой на свои источники писало, что возобновление транспортировки Дружбой якобы планировали уже на 21 апреля, когда должны были состояться технические испытания трубопровода.

21 апреля издание Deutsche Welle сообщило, что Европейский Союз запустил финальную процедуру по предоставлению Украине кредита на сумму 90 млрд евро.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом заявил, что Дружбу планируют восстановить до конца апреля, хотя и не в полном объеме, но достаточном для нормального функционирования.

19 декабря 2025 года лидеры ЕС приняли решение о совместном финансировании кредита для Украины на сумму 90 млрд в течение двух последующих лет. Согласно договоренности, Венгрия, Чехия и Словакия не обязаны участвовать в этой программе.

Позже нынешний премьер Виктор Орбан нарушил достигнутое соглашение и заблокировал кредит, шантажируя Украину и требуя возобновить работу нефтепровода Дружба, поврежденного в результате российской атаки в январе. По этому нефтепроводу Венгрия и Словакия получали российскую нефть.

20 апреля лидер венгерской партии Тиса и будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр намекал, что Будапешт снимет свое вето после того, как Дружба возобновит свою работу после ремонта.