Украина надеется, что поставки нефти по трубопроводу Дружба возобновится уже во вторник, 21 апреля, что позволит Европейскому Союзу разблокировать критически важный для Киева кредит в размере 90 млрд евро, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам источников, знакомых с ситуацией, технические испытания газопровода, который ранее поставлял нефть в Венгрию и Словакию, планируется провести во вторник.

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Ранее лидер венгерской партии Тиса и будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр намекал, что Будапешт снимет свое вето после того, как Дружба возобновит свою работу после ремонта.

В свою очередь 14 апреля президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом заявил, что Дружбу планируют восстановить до конца апреля, хотя и не в полном объеме, но достаточном для нормального функционирования.

19 декабря 2025 года лидеры ЕС приняли решение о совместном финансировании кредита для Украины на сумму 90 млрд в течение двух последующих лет. Согласно договоренности, Венгрия, Чехия и Словакия не обязаны участвовать в этой программе.

Позже нынешний премьер Виктор Орбан нарушил достигнутое соглашение и заблокировал кредит, шантажируя Украину и требуя возобновить работу нефтепровода Дружба, поврежденного в результате российской атаки в январе. По этому нефтепроводу Венгрия и Словакия получали российскую нефть.

12 февраля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что поставки российской нефти по нефтепроводу Дружба были прекращены с 27 января. Он пояснил, что в результате российской атаки там возник сильный пожар и было серьезно повреждено оборудование.

Венгрия и Словакия не признали повреждений и заявили, что Украина прекратила поставки им российской нефти якобы по политическим мотивам.