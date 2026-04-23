Словакия заверила, что не будет блокировать санкции против РФ после запуска Дружбы

Словакия пообещала не блокировать санкции против РФ, если Дружба будет работать стабильно (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Глава МИД Словакии Юрай Бланар сообщил, что поручил представителю страны в ЕС не блокировать письменное утверждение 20-го пакета санкций против РФ — при условии, что транзит нефти по трубопроводу Дружба будет работать без препятствий.

Об этом Бланар написал в Facebook в четверг, 23 апреля.

Глава словацкого МИД подчеркнул, что ключевое требование Братиславы в вопросе утверждения нового пакета санкций против РФ было выполнено, и утром 23 апреля поставки российской нефти по Дружбе возобновились.

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Бланар заявил, что это стало «результатом целенаправленного давления, которое словацкая дипломатия совместно с Министерством экономики оказывала на украинскую сторону, а также на Европейскую комиссию».

Он отметил, что Словакия не будет блокировать принятие санкций против РФ в случае стабильного функционирования трубопровода.

В четверг, 23 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейский пакет поддержки для Украины — 90 миллиардов евро на два года — был разблокирован и первый транш может стать доступным уже в мае или июне.

23 апреля министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что страна начала получать российскую нефть по трубопроводу Дружба. Нефть начала поступать в четверг, 23 апреля, в два часа ночи.

22 апреля венгерский министр по делам ЕС Янош Бока тоже подтвердил возобновление транзита российской нефти по Дружбе.

Также 22 апреля послы Евросоюза одобрили решение о финансировании Украины на 90 млрд евро и о 20-м пакете санкций против России.