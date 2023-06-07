Качать и красть по-русски. Эксперт объяснил, почему бюджет РФ недополучает миллиарды долларов от продажи нефти

7 июня, 19:42
NV Премиум
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Темные схемы. Эксперт рассказал, как российские нефтяные компании платят меньше налогов (Фото:REUTERS/Alexander Manzyuk)

Темные схемы. Эксперт рассказал, как российские нефтяные компании платят меньше налогов (Фото:REUTERS/Alexander Manzyuk)

Автор: Максим Бутченко

Нефтегазовые доходы российской казны сократились вполовину, а добывающие компании прячут свои прибыли на загрансчетах, считает аналитик в сфере энергоресурсов Михаил Крутихин.

Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ за последнее время сократились на 52%. Россия, даже экспортируя прежние, а то и увеличенные объёмы нефти, получает в государственном плане намного меньше.

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Об этом в интервью NV рассказал Михаил Крутихин, основатель и партнер российского консалтинга Rusenergy, проживающий в Норвегии.

Теги:   Роснефть

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