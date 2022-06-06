Замена российской. США позволят двум компаниям импортировать венесуэльскую нефть в Европу — Reuters

6 июня, 00:13
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Поставки венесуэльской нефти в Европу могут компенсировать прекращение поставок российской нефти в страны ЕС (Фото:REUTERS/Francisco Bonilla (SPAIN)/File Photo)

Поставки венесуэльской нефти в Европу могут компенсировать прекращение поставок российской нефти в страны ЕС (Фото:REUTERS/Francisco Bonilla (SPAIN)/File Photo)

Итальянская нефтяная компания Eni SpA и испанская Repsol SA уже с июля могут начать отгружать венесуэльскую нефть в Европу, сообщает Reuters со ссылкой на пятерых собеседников.

У обеих компаний есть совместные предприятия с государственной компанией Венесуэлы PDVSA.

Поставки могут осуществляться путем погашения долгов Каракаса и невыплаченных дивидендов. Страна уже продавала нефть по такой схеме, но два года назад США ужесточили санкции против Венесуэлы.

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Как пишет агентство, Вашингтон дал «зеленый свет» импорту нефти из Венесуэлы на фоне энергетического кризиса. По словам одного из собеседников, ключевым условием было то, что полученная нефть «должна идти в Европу, ее больше нигде нельзя перепродать».

Поставки Eni и Repsol не будут значительными, их влияние на мировые цены на нефть будет незначительным. Однако сам факт поставок может иметь символическое значение для главы Венесуэлы Николаса Мадуро.

О том, что США хотят смягчить санкции против Каракаса СМИ сообщали еще в начале марта — после полномасштабного вторжения РФ в Украину. В настоящее время администрация президента Джо Байдена надеется, что венесуэльская нефть поможет Европе снизить энергетическую зависимость от России и перетащить часть венесуэльских поставок из Китая. Другая цель — убедить Мадуро возобновить переговоры с оппозицией внутри страны.

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Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Мадуро и закрыли свое посольство в Каракасе в 2019 году после обвинений авторитарного политика в фальсификации выборов. Администрация тогдашнего президента Дональда Трампа ввела санкции на экспорт венесуэльской нефти и против чиновников страны, а также признала лидера оппозиции Хуана Гуайдо законным президентом Венесуэлы.

После введенных ограничений Мадуро обратился за экономической и дипломатической помощью к России, Ирану и Китаю. Российские энергетические компании и банки сыграли немаловажную роль в том, чтобы Венесуэла продолжала экспортировать нефть, несмотря на санкции.

ЕС ввели эмбарго нефти. Как бесится РФ – Лана Зеркаль
https://www.youtube.com/watch?v=X8-p4lQZ07g
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   США Россия Нефть Венесуэла Николас Мадуро Война России против Украины

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