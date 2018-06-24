Неформальный саммит в Брюсселе: Меркель не верит, что страны ЕС придут к компромиссу в вопросах миграции

Отсутствие соглашения между странами ЕС оставляет Меркель все меньше поддержки в Германии

Перед началом неформальной встречи лидеров стран ЕС в Брюсселе в воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель надеялась на достижение двусторонних и трехсторонних соглашений по вопросу миграции. Однако после саммита Меркель признала, что все 28 стран ЕС вряд ли смогут прийти к согласию по вопросу миграционной политики на саммите, который состоится в ближайшую неделю.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, критическим вопросом становятся сами миграционные потоки внутри Евросоюза. Реформы миграционной политики требует Италия, которая закрывает свои порты для судов с беженцами из Африки. Ряд стран Центральной Европы категорически против перераспределения беженцев в рамках ЕС.

Отсутствие соглашения между странами ЕС может ослабить позиции Меркель в Германии, где из-за вопроса миграции грозит правительственный кризис.

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