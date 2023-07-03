Австрия планирует присоединится к европейской системе ПВО из-за войны России против Украины 3 июля, 16:19 Флаг Австрии (Фото:Jürgen Sieber / Pixabay)

Правительство Австрии планирует присоединиться к Европейской инициативе противовоздушной обороны Небесный щит, несмотря на нейтральный статус страны. Австрия станет первой страной, не являющейся членом НАТО, которая присоединится к этому проекту.

Об этом сообщает Euractiv.

Федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер подчеркнул, что из-за захватнической войны России против Украины ситуация с безопасностью в регионе значительно обострилась.

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В Министерстве обороны страны рассказали, что переговоры по присоединению к инициативе Небесный щит уже идут.

В то же время лидер правопопулистской Австрийской партии свободы (FPÖ), которая симпатизирует России, Герберт Кикль заявил, что присоединение к Небесному щиту станет «сокрушительным решением в отношении политики нейтралитета».

Однако в Правительстве отрицают, что присоединение к Небесному щиту нарушит нейтральный статус страны.

«Небесный щит — это не инициатива НАТО или присоединение к военному альянсу, а только „сотрудничество ряда государств“», — объяснил министр иностранных дел Александр Шалленберг.

Справка: Небесный щит — это инициатива, которая состоит из 17 европейских стран-членов НАТО, кроме Франции, и направлена на устранение пробелов в европейской противовоздушной обороне.