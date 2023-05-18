РФ пожаловалась в ООН на «язык ненависти» Буданова об убийствах россиян. В Офисе президента ответили 18 мая, 12:38 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

Постоянное представительство РФ при ООН пожаловалось на слова руководителя ГУР Кирилла Буданова об «убийстве россиян где угодно в этом мире». В Офисе президента ответили: «Украина вас ненавидит».

Как пишет российское пропагандистское агентство ТАСС, постпред РФ при ООН Василий Небензя 10 мая написал письмо, копию которого раздали другим членам Совета безопасности.

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В нем он жаловался на «русофобию» Буданова, а также на опрос в Telegram-канале агентства УНИАН, в котором спрашивали, кого из россиян должны ликвидировать после пропагандистки Дарьи Дугиной.

17 мая Постоянное представительство РФ при ООН заявило в Twitter, что руководство Организации объединенных наций «практически не отреагировало на язык ненависти» руководителя украинской разведки и отклонило все вопросы.

Советник главы ОП Михаил Подоляк, комментируя «истерические вопли» России, заявил, что это «страна серийных убийцы и выплатит все долги».

«Да, Украина вас ненавидит. Да, мы будем преследовать вас. Всегда и везде. Да, с вами разговаривать нечего — вы не знаете современных человеческих языков. а, каждого из вас Украина достанет, и неважно, как именно — юридически или физически», — написал он в Twitter

По его словам, военные преступники не имеют международного права, не могут использовать ООН и должны «дождаться своего звездного часа на трибунале».



В начале мая в одном из интервью Буданов заявил, что украинские спецслужбы «убивали и будут убивать россиян где угодно в мире до полной победы Украины». Позже он уточнил, что эта фраза была вырезана, и речь идет о ликвидации российских военных преступников.