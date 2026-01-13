После атаки Орешником. Небензя в ООН оправдывал удары по Украине и заявил о намерении России «решать проблему военным путем»

Россия в ООН заявила об отказе от переговоров без собственных условий (Фото: REUTERS/Shannon Stapleton)

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя оправдывал удары по Украине и заявлял о намерении и в дальнейшем «решать проблему военным путем», отвергая обвинения в гибели гражданских.

Об этом он заявил в понедельник, 12 января, во время заседания Совета безопасности ООН, пишут пропагандистские СМИ.

Там страна-агрессор Россия оправдывала январские атаки по Украине заявлениями о якобы ударе по резиденции российского диктатора Владимира Путина и «ударами» Украины по гражданским объектам в РФ.

Реклама

Российский дипломат также опроверг информацию о гибели мирных жителей Украины в результате российских атак. По его словам, большая часть жертв якобы связана с работой украинских систем ПВО. Он утверждает, что российская армия, мол, не осуществляет ударов по гражданским целям, перекладывая ответственность за такие преступления на Украину.



Кроме того, Небензя отреагировал на недавние высказывания представителей Европейской комиссии, которые допустили возможность будущего диалога ЕС с диктатором России.

В ответ он заявил, что Москва якобы никогда не отказывалась от переговоров, однако, по его словам, Запад ошибочно рассчитывал на стратегическое поражение России.

«Пока лидер в Киеве не придет в себя и не согласится на реальные условия переговоров, мы продолжим решать проблему военным путем… С каждым днем, который он тратит впустую, условия переговоров будут только ухудшаться для него», — утверждал представитель страны-агрессора.

Украина 12 января созвала экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за российских атак, в частности применения ракеты Орешник, чтобы обсудить нарушение РФ Устава ООН и защиту гражданского населения.

Инфографика: NV

9 января сообщалось, что Россия атаковала Львовскую область баллистикой с полигона Капустин Яр. Цель, по данным Воздушных сил, летела со скоростью 13 тысяч километров в час. В воздушном командовании Запад отмечали, что тип ракеты будет установлен после изучения всех ее элементов. В результате попадания была повреждена инфраструктура, из-за ударной волны была приостановлена подача газа.

Впоследствии президент Владимир Зеленский подтвердил, что Россия атаковала Украину ночью с использованием баллистической ракеты средней дальности Орешник.

Реклама:

Минобороны РФ до этого заявило об ударе ракетой Орешник по Украине во время массированной атаки в ответ якобы на «атаку Киева по резиденции Путина».

Позже Служба безопасности Украины сообщила, что установила местонахождение обломков ракеты Орешник, которой россияне ударили по Львовской области в ночь с 8 на 9 января 2026 года.

Издание RMF24 писало, что Украина предупредила Польшу о возможном применении Россией ракеты Орешник до начала атаки. Также Киев предоставлял Варшаве информацию об этом объекте.

