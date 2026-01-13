После атаки Орешником. Небензя в ООН оправдывал удары по Украине и заявил о намерении России «решать проблему военным путем»

13 января, 09:08
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Россия в ООН заявила об отказе от переговоров без собственных условий (Фото: REUTERS/Shannon Stapleton)

Россия в ООН заявила об отказе от переговоров без собственных условий (Фото: REUTERS/Shannon Stapleton)

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя оправдывал удары по Украине и заявлял о намерении и в дальнейшем «решать проблему военным путем», отвергая обвинения в гибели гражданских.

Об этом он заявил в понедельник, 12 января, во время заседания Совета безопасности ООН, пишут пропагандистские СМИ.

Там страна-агрессор Россия оправдывала январские атаки по Украине заявлениями о якобы ударе по резиденции российского диктатора Владимира Путина и «ударами» Украины по гражданским объектам в РФ.

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Российский дипломат также опроверг информацию о гибели мирных жителей Украины в результате российских атак. По его словам, большая часть жертв якобы связана с работой украинских систем ПВО. Он утверждает, что российская армия, мол, не осуществляет ударов по гражданским целям, перекладывая ответственность за такие преступления на Украину.

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Кроме того, Небензя отреагировал на недавние высказывания представителей Европейской комиссии, которые допустили возможность будущего диалога ЕС с диктатором России.

В ответ он заявил, что Москва якобы никогда не отказывалась от переговоров, однако, по его словам, Запад ошибочно рассчитывал на стратегическое поражение России.

«Пока лидер в Киеве не придет в себя и не согласится на реальные условия переговоров, мы продолжим решать проблему военным путем… С каждым днем, который он тратит впустую, условия переговоров будут только ухудшаться для него», — утверждал представитель страны-агрессора.

Украина 12 января созвала экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за российских атак, в частности применения ракеты Орешник, чтобы обсудить нарушение РФ Устава ООН и защиту гражданского населения.

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Инфографика: NV

9 января сообщалось, что Россия атаковала Львовскую область баллистикой с полигона Капустин Яр. Цель, по данным Воздушных сил, летела со скоростью 13 тысяч километров в час. В воздушном командовании Запад отмечали, что тип ракеты будет установлен после изучения всех ее элементов. В результате попадания была повреждена инфраструктура, из-за ударной волны была приостановлена подача газа.

Впоследствии президент Владимир Зеленский подтвердил, что Россия атаковала Украину ночью с использованием баллистической ракеты средней дальности Орешник.

Минобороны РФ до этого заявило об ударе ракетой Орешник по Украине во время массированной атаки в ответ якобы на «атаку Киева по резиденции Путина».

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Позже Служба безопасности Украины сообщила, что установила местонахождение обломков ракеты Орешник, которой россияне ударили по Львовской области в ночь с 8 на 9 января 2026 года.

Издание RMF24 писало, что Украина предупредила Польшу о возможном применении Россией ракеты Орешник до начала атаки. Также Киев предоставлял Варшаве информацию об этом объекте.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Василий Небензя Война России против Украины Совбез ООН Россия

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