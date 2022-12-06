Небензя сбежал с Совбеза ООН перед выступлением представителя Украины. Кислица ответил

6 декабря, 19:35
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Постпред России в ООН Василий Небензя (на переднем плане) (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Постпред России в ООН Василий Небензя (на переднем плане) (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Постоянный представитель страны-агрессора России при ООН Василий Небензя ушел с заседания ООН перед выступлением украинского представителя Сергея Кислицы.

Российские пропагандисты опубликовали видео, как Небензя уходит из зала после заявления о том, что он не хочет слушать «желчные» слова Сергея Кислицы, и жалоб на его твиты. В своей речи представитель страны-террориста распространял фейки о развязанной Россией полномасштабной войне и действиях Украины.

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«Небензя выступил и сказал, что у него нет сил читать мои твиты и слушать мои выступления и свалил с Совбеза ООН. Ну что сказать? „Отступать так отступать! Оставили Херсон, оставьте и Радбез, Небензя!“», — написал Кислица в Twitter.

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https://twitter.com/SergiyKyslytsya/status/1600167452377174027

Кислица в своем выступлении рассказал о массированной российской ракетной атаке 5 декабря, в годовщину подписания Будапештского меморандума. Он подчеркнул, что после военного поражения России необходима ее «депутинизация и денуклеаризация», а международному сообществу пора задуматься об условиях постпутинских договоренностях с Москвой, в рамках которых она откажется от ядерного оружия.

6 декабря Совбез ООН проводит заседание, посвященное поддержанию безопасности в Украине.

Сергей Кислица ранее говорил в интервью НВ, что Россия незаконно заняла место СССР в Совбезе ООН.

https://www.youtube.com/embed/t7Hi9QASXs8
Редактор: Нина Григорская

Теги:   ООН Фейк Совбез ООН Российская пропаганда Сергей Кислица Василий Небензя Война России против Украины

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