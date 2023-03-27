«От Лукашенко ничего не зависит». Путин абсолютно неадекватен и готов применять ядерные ракеты — интервью с белорусской журналисткой Радиной 27 марта, 08:40 Эксклюзив NV Александр Лукашенко и Владимир Путин, 19 декабря 2022 года (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин сейчас абсолютно неадекватен и вполне готов применять ядерные ракеты, убеждена Наталья Радина, главный редактор издания Хартия'97.

А от узурпатора Александра Лукашенко ничего сегодня в Беларуси не зависит, считает она.

И поэтому, добавляет Радина, если ядерное оружие будет применено, то может быть нанесен ответный удар и по белорусской территории. Лукашенко обезумел настолько, говорит журналистка, что сегодня подставил собственное население под ядерный удар.

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В интервью Radio NV Радина более подробно рассказала о последствиях планов Путина разместить на территории Беларуси ядерное оружие.

— Вы были первой, кто в эфире Радио NV говорил о том, что в Беларуси у Лукашенко может появиться ядерное оружие. Вы ссылались на историка Юрия Фельштинского. Он также был у нас в эфире, но позже, и тоже говорил о ядерном оружии в Беларуси. Что вы чувствуете сейчас по поводу этих заявлений Путина?