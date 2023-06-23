«Не указывайте нам»: Израиль резко ответил на упреки МИД РФ о «прославлении нацизма» 23 июня, 14:26 МИД Израиля резко ответил пресс-атташе МИД РФ Захаровой (Фото:Oleg Vakhromov/Unsplash)

Министерство иностранных дел Израиля резко отреагировало на упреки пресс-аташе МИД Российской Федерации Марии Захаровой о «прославлении нацизма» и заявило, что Россия не имеет права указывать Израилю.

Об этом заявил в своем Twitter пресс-атташе израильского зарубежного ведомства Лиор Хайят.

«Позиция Израиля, отвергающая возвеличивание соучастников убийства евреев, остается неизменной. Никто не имеет права указывать государству Израиль, МИД Израиля и израильским дипломатам на важность сохранения памяти Холокоста и борьбы с искажением исторической правды», — написал Лиор Хайят.

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Причиной такой реакции Захаровой стало заявление посла Израиля в Украине Михаила Забродского. Дипломат заявил, что «неправильно обусловливать поддержку Украины и помощь ей тем, что Украина перестанет переименовывать улицы или называть героями Бандеру или Мельника» и добавил, что «реально смотреть на вещи, то этого, конечно, не произойдет».

После этого пресс-атташе МИД РФ Мария Захарова резко набросилась с критикой на посла Израиля, заявив, что «если, по мнению Михаила Бродского, Киев имеет право на таких героев и идентичность, то это уже проблема МИД Израиля. Никто не имеет право на таких героев».

Далее представительница российского дипломатического ведомства в агрессивном стиле российских пропагандистов выдала типичные обвинения в адрес Украины и ее исторических деятелей. Захарова назвала Степана Бандеру и Андрея Мельника «порождением ада», «позором Украины» и добавила, что это является «прославлением нацизма».