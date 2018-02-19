Не только санкции: советник Трампа призвал мир использовать другие рычаги давления на КНДР

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что мировое сообщество должно оказывать максимальное давление на КНДР, чтобы не допустить сохранения у этого государства ядерного оружия.

По его словам, нужно использовать все инструменты для того, чтобы "этот жестокий диктаторский режим не имел возможности грозить миру самым разрушительным известным видом оружия", сообщает Интерфакс-Украина.

Макмастер отметил, что в данном случае не стоит ограничиваться полным соблюдением действующих против Пхеньяна международных санкций.

"Странам следовало бы не только соблюдать санкции, но и снижать уровень дипломатических контактов, прекратить всю торговлю, прекратить контакты по военной и торговой линии и выдворить со своей территории приехавших на заработки северокорейских работников", - отметил советник президента США.