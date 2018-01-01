"Не стоит риска". Глава британской разведки предостерег РФ от вмешательства в дела Запада Сегодня, 15:47 6 Цей матеріал також доступний українською Янгер заявил, что РФ пытается дестабилизировать Запад Скриншот видео euronews/YouTube

Начальник британской секретной разведслужбы МИ-6 Алекс Янгер предостерег Россию от вмешательства в дела Великобритании и других западных стран.

Об этом он сказал во время выступления на встрече со студентами Сент-Эндрюсского университета, передает Reuters.

По словам Янгера, на сегодняшний день Кремль занял позицию "непрекращающейся конфронтации" с Западом и может недооценивать последствия неудачного покушения своих спецслужб на бывшего российского агента Сергея Скрипаля в Солсбери.

"Российское государство использовало боевое химическое оружие на британской земле. Мы намерены добиться того, чтобы Россия поняла, что, какие бы выгоды, по ее мнению, она ни получала от этой деятельности, они не стоят такого риска", - заявил он.

При этом глава МИ-6 добавил, что, несмотря на действия РФ, Британия вмешиваться в ее внутренние дела не намерена.

"Я должен подчеркнуть, что, хотя российское государство и пытается дестабилизировать нас, мы не пытаемся дестабилизировать Россию. Мы не стремимся к эскалации", - отметил Янгер.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери, после чего были госпитализированы в реанимацию.

Они, а также еще несколько случайных граждан, подверглись воздействию отравляющего вещества нервно-паралитического действия.

Правительство Великобритании заявило, что нервно-паралитическое вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипалей, было разработано в России, и известно под названием Новичок.

В итоге Британия объявила санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием.

После этого, в конце июля, подобный инцидент произошел в Эймсбери, в 15 км от Солсбери, где из своего дома были госпитализированы 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс. Позже стало известно, что женщина скончалась в больнице. Мужчина же пришел в себя после "небольшого, но весомого улучшения".

По данным экспертов, пара также подверглась воздействию вещества Новичок.

В полиции заявили, что рабочей линией случившегося считается нецеленаправленное покушение. Скорее всего, пара британцев пострадала от остатков вещества Новичок, которым были отравлены Скрипаль и его дочь.

После раскрытия личностей сотрудников ГРУ, которых Лондон считает исполнителями покушения на бывшего российского агента, глава британского правительства Тереза Мэй возложила вину за это преступление на высшее руководство РФ.