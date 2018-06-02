02 июня 2018, суббота

Не стоит хвалить КНДР исключительно за готовность к диалогу - министр обороны Японии

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Ицунори Онодера

Ицунори Онодера

Министр обороны Японии Ицунори Онодера заявил, что важно не спешить с положительными оценками Северной Кореи только из-за ее готовности к диалогу.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Член кабинета Синдзо Абэ подчеркнул, что КНДР должна предпринять конкретные шаги по демонтажу своей ядерной и баллистической программ.

Последние месяцы наблюдается оттепель в отношениях двух Корей, а также между КНДР и США. После лет взаимных угроз и испытаний Пхеньяном баллистического оружия несмотря на санкции Совбеза ООН стороны готовы вести переговоры.

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1 июня в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа с одним из приближенных к северокорейского лидеру Ким Чен Ыну - председателем отдела единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхолем. Ким Ен Чхоль стал самым высокопоставленным чиновником КНДР, который посетил США за последние 18 лет.

24 мая президент США Дональд Трамп отменил совместный саммит с Ким Чен Ыном, который планировали провести 12 июня в Сингапуре. По его словам, отмена встречи обусловлена "враждебными высказываниями" северокорейского лидера.

После отмены встречи лидеры КНДР и Южной Кореи провели незапланированную встречу в пограничном пункте Пханмунджом, на которой Ким Чен Ын подтвердил свое "твердое намерение" провести саммит с Дональдом Трампом 12 июня.

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