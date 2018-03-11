Не сахарная жизнь Порошенко и Путин в очереди за бананом. Топ-4 цитат недели

Виктор Янукович ушел от ответа на вопрос, на какие средства он живет в России

Журнал Новое Время собрал самые яркие цитаты за неделю.

Я живу, мне хватает.

Виктор Янукович, беглый экс-президент Украины, во время пресс-конференции ответил на вопрос, на какие средства он живет в России.

Может быть, Путин забыл о стоянии в очереди в течение целого часа, чтобы купить банан в Советском Союзе. Я не забыл.

Майкл Макфол, экс-посол США в России, в Twitter прокомментировал заявление Владимира Путина, что он хотел бы предотвратить развал СССР.

Поверьте, моя жизнь не сахар.

Петр Порошенко, президент Украины, во время большой пресс-конференции рассказал о своей жизни на посту главы государства.

Я немного взволнована, поэтому если я упаду, поднимите меня, потому что мне есть, что сказать!

Фрэнсис Макдорманд, американская актриса, этими словами начала свою благодарственную речь на церемонии вручения Оскара. Макдорманд победила в номинации Лучшая женская роль.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №9 от 7 марта 2018 года