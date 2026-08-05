За месяц до Второй мировой. Почему, когда немцы подошли к польской границе и Варшава била тревогу, Запад просил не «провоцировать Гитлера»

5 августа, 01:57
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Британский генерал Эдмунд Айронсайд и маршал Польши Эдвард Рыдз-Смиглы (на переднем плане) во время двусторонних военных переговоров; на заднем плане — генералы Мечислав Норвид-Нойгебауэр, Александер Литвинович, Вацлав Стахевич и Тадеуш Каспшицкий, июль 1939 года (Фото: NAC)

Британский генерал Эдмунд Айронсайд и маршал Польши Эдвард Рыдз-Смиглы (на переднем плане) во время двусторонних военных переговоров; на заднем плане — генералы Мечислав Норвид-Нойгебауэр, Александер Литвинович, Вацлав Стахевич и Тадеуш Каспшицкий, июль 1939 года (Фото: NAC)

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Автор: Ростислав Камеристый-Брайтенбюхер

В начале августа 1939 года польская разведка получила неопровержимые доказательства того, что Германия вот-вот нападет на страну сразу с трех направлений. Варшава собиралась начать немедленную мобилизацию, однако Лондон и Париж запретили это делать и к тому же сократили военную и финансовую помощь.

В то время Польша располагала одной из лучших разведывательных сетей в Европе. Еще в декабре 1932 года трое польских математиков расшифровали коды немецкой машины «Энигма». А к лету 1939 года Второй отдел Генерального штаба Польши перехватывал и читал большинство тактических сообщений Вермахта.

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У поляков не было никаких сомнений в том, что нацистская Германия готовится к большой войне. Они знали, что 26 июня Адольф Гитлер приказал перебросить в Восточную Пруссию — немецкий анклав, отделенный от основной территории Германии так называемым «польским коридором», — целых девять пехотных дивизий. А 3 августа, когда Генеральный штаб Германии перевел туда еще 13 дивизий и наступательную технику, стало ясно: полномасштабное вторжение произойдет в считанные недели.

Немецкое правительство официально уведомило международное сообщество о том, что Германия якобы собирается провести в Восточной Пруссии летние маневры в честь 25-й годовщины битвы под Танненбергом. Однако разведка в Варшаве точно знала, что это не парад, и убедительно доказывала, что Гитлер лжет.

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Немецкие полугусеничные тягачи Sd.Kfz. 10, которые использовались Вермахтом для перевозки солдат и легкой артиллерии, на улицах польского города Ченстохова, сентябрь 1939 года (Фото: Bundesarchiv)
Немецкие полугусеничные тягачи Sd.Kfz. 10, которые использовались Вермахтом для перевозки солдат и легкой артиллерии, на улицах польского города Ченстохова, сентябрь 1939 года / Фото: Bundesarchiv

Вера в союзников

Теги:   История с NV Вторая мировая война Польша Адольф Гитлер Великобритания

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