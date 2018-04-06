"Не позволим унижать наше достоинство": президент Мексики обрушился с критикой на Трампа

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето раскритиковал американского лидера Дональда Трампа за намерения разместить на границе двух стран бойцов Национальной гвардии.

Ньето подчеркнул, что не допустит "унижения достоинства" Мексики, сообщает Радио Свобода.

Мексиканский президент также посоветовал Трампу договориться с Конгрессом США, а не обвинять соседнюю страну.

С критикой Трампа в последние дни выступили ведущие кандидаты в президенты Мексики, в том числе лидер гонки Лопес Обрадор.

Ранее Дональд Трамп заявил о намерении подписать распоряжение о развертывании подразделений Национальной гвардии США на границе с Мексикой.

По словам американского президента, на границе будут размещены от двух до четырех тысяч гвардейцев.

Власти Мексики потребовали от Вашингтона официальных объяснений по этому поводу.

Дональд Трамп заявил о планах отгородиться от потоков нелегальных мигрантов из Мексики стеной сразу после прихода к власти. На данный момент строительство стены на границе с Мексикой находится на начальном этапе.