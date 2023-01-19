После войны Украина должна быть готова к следующему вторжению России — Притула 19 января, 20:45 Украине «выпала судьба граничить с убийцами, насильниками, ворами, и они никуда не исчезнут» — Сергей Притула (Фото:НВ via YouTube)

Украинский волонтер и общественный деятель Сергей Притула во время ежегодной дискуссии NV Україна та світ попереду 2023 заявил, что после победы Украина должна быть готова к новому вторжению России.



«После нашей победы мы должны понять, что все, что мы будем дальше делать, как мы будем выстраивать ту или иную систему координат, в которой будет жить государство, общество, изменения нашего военно-промышленного комплекса, вопросы государственного оборонного заказа и так далее - все это должно быть под одним очень простым зонтиком, на котором должен быть написан лозунг. Лозунг звучит так: "Мы должны быть готовы". Так случилось, что нам очень не повезло с соседом», — подчеркнул Притула.

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Он уточнил, что Украине «выпала судьба граничить с убийцами, насильниками, ворами, и они никуда не исчезнут», поэтому «мы должны строить государство и общество, учитывая, что, возможно, будущая украинская победа — это просто передышка перед следующим вторжением России».

По словам волонтера, пока она будет существовать на политической карте мира, "ни мы, ни наши дети никогда не будем в безопасности", поэтому украинцы должны сделать все, чтобы у россиян не было желания нападать.

Притула рассказал, что его фонд открыл 16 центров готовности гражданских, где их обучают базовым навыкам стрелкового дела, тактической медицине, подготовке к мобилизации, поведению во время артиллерийских обстрелов, ведению боя в городских условиях и другому.

По его словам, количество людей, желающих получить эти навыки, превышает возможности фонда.

Также волонтер обратил внимание на то, что среди людей, желающих получить эти навыки, есть гендерный паритет.

"Война перестала быть только мужским делом, и к защите государства приобщены все без исключения", - сказал Притула.

По его словам, подобных прецедентов в истории крайне мало, поэтому это может беспокоить западных партнеров, однако переживать им не стоит, потому что украинцы сражаются, так как у них не остается выбора.

В сентябре о том, что победа Украины в развязанной Россией войне не будет окончательной, заявлял главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Зная то, что я не понаслышке знаю о россиянах, наша победа не будет окончательной. Наша победа позволит перевести дух и подготовиться к следующей войне», — заявлял он.

