Не потерпим поучений от диктатора: МИД Франции отреагировал на слова Кадырова о нападении в Париже

В Министерстве иностранных дел Франции резко отреагировали на провокационные заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, которые тот сделал после теракта в Париже 12 мая.

По его словам, ответственность за нападение вооруженного ножом чеченца Хамзата Азимова лежит на французском обществе.

В ответ на это глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявили, что не потерпит поучений от диктатора, передает Le Point.

"Мы не потерпим поучений от диктатора, который не уважает верховенство закона в собственной стране, и который также прекрасно знает, что есть тысячи чеченцев, которые воюют на стороне Исламского государства", - заявил дипломат.

Ранее сообщалось, что 12 мая в одном из центральных районов Парижа неизвестный напал на прохожих с ножом. В результате атаки погиб один человек, еще четверо получили ранения. Полиция нападающего ликвидировала.

Прокурор Парижа Франсуа Моленс сообщил, что, по словам очевидцев, во время нападения преступник, чья личность позже стала известна представителям СМИ, кричал "Аллах акбар".