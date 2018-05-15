Не потерпим поучений от диктатора: МИД Франции отреагировал на слова Кадырова о нападении в Париже

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Глава МИД Франции отметил, что Кадыров не уважает верховенство закона

Глава МИД Франции отметил, что Кадыров не уважает верховенство закона

В Министерстве иностранных дел Франции резко отреагировали на провокационные заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, которые тот сделал после теракта в Париже 12 мая.

По его словам, ответственность за нападение вооруженного ножом чеченца Хамзата Азимова лежит на французском обществе.

В ответ на это глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявили, что не потерпит поучений от диктатора, передает Le Point.

"Мы не потерпим поучений от диктатора, который не уважает верховенство закона в собственной стране, и который также прекрасно знает, что есть тысячи чеченцев, которые воюют на стороне Исламского государства", -  заявил дипломат.

Ранее сообщалось, что 12 мая в одном из центральных районов Парижа неизвестный напал на прохожих с ножом. В результате атаки погиб один человек, еще четверо получили ранения. Полиция нападающего ликвидировала.

Прокурор Парижа Франсуа Моленс сообщил, что, по словам очевидцев, во время нападения преступник, чья личность позже стала известна представителям СМИ, кричал "Аллах акбар".

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове