11 июля 2018, среда

Не потерпим: Греция прокомментировала выдворение дипломатов РФ, угрожавших нацбезопасности страны

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Греция обвинила РФ в нарушении международного права

Греция обвинила РФ в нарушении международного права

Греция заявила, что, несмотря на хорошие отношения с РФ, не намерена терпеть российское вмешательство, угрожающее национальной безопасности страны.

Об этом заявил пресс-секретарь правительства Димитрис Цанакопулос, комментируя выдворение российских дипломатов, уличенных в антигосударственной деятельности, передает Ekathimerini.

"Все государства должны уважать международное право, а также греческое правительство и греческое государство. Греция не потерпит поведения, нарушающего международное право", - подчеркнул он.

Цанакопулос также добавил, что в случае необходимости власти страны готовы предпринимать все необходимые меры.

Ранее сообщалось, что Греция решила выслать двух российских дипломатов и запретить въезд еще двоим.

В свою очередь Министерство иностранных дел РФ пригрозило "зеркальными мерами". 

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