Не потерпим: Греция прокомментировала выдворение дипломатов РФ, угрожавших нацбезопасности страны

Греция заявила, что, несмотря на хорошие отношения с РФ, не намерена терпеть российское вмешательство, угрожающее национальной безопасности страны.
Об этом заявил пресс-секретарь правительства Димитрис Цанакопулос, комментируя выдворение российских дипломатов, уличенных в антигосударственной деятельности, передает Ekathimerini.
"Все государства должны уважать международное право, а также греческое правительство и греческое государство. Греция не потерпит поведения, нарушающего международное право", - подчеркнул он.
Цанакопулос также добавил, что в случае необходимости власти страны готовы предпринимать все необходимые меры.
Ранее сообщалось, что Греция решила выслать двух российских дипломатов и запретить въезд еще двоим.
В свою очередь Министерство иностранных дел РФ пригрозило "зеркальными мерами".
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