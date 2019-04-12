Не понравилась критика визита Бойко в РФ. Кремль требует оценки встречи Порошенко и Зеленского с Макроном Сегодня, 13:11 1190 Цей матеріал також доступний українською kremlin.ru Дмитрий Песков kremlin.ru

В Кремле ждут реакцию МВД Украины на встречу президента Франции Эммануэля Макрона с президентом Петром Порошенко и кандидатом Владимиром Зеленским.

По словам Пескова, ранее Аваков критиковал РФ за встречу премьер-министра Дмитрия Медведева с бывшим кандидатом на пост главы украинского государства Юрием Бойко.

"Давайте мы никак не будем комментировать, давайте дождемся реакции министра внутренних дел Украины на встречу с господином Макроном", - цитирует Пескова ТАСС.

Песков добавил, что Аваков по своей логике "должен обвинить третью страну в том же, в чем он обвинил Российскую Федерацию".

Ранее Аваков назвал визит бывшего кандидата в президенты Юрия Бойко и главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктора Медведчука к премьеру РФ Дмитрию Медведеву и главе Газпрома Алексеем Миллером вмешательством в выборы в Украине. Переговоры состоялись 22 марта и касались неких "экономических вопросов".

Официальная встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом Франции Эммануэлем Макроном состоится в пятницу, 12 апреля. В этот же день состоится встреча Макрона с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

