«Не платил бы и ушел»: Трамп дал совет Великобритании по Brexit
Президент США Дональд Трамп посоветовал Великобритании осуществить Brexit без соглашения.
Об этом он заявил в интервью The Sunday Times.
«Если они не получат того, что хотят, могут идти. Да, я бы пошел. Если вы не получаете справедливую сделку, тогда вы идете», — сказал Трамп, добавив, что Британии не стоит платить Брюсселю 39 млрд фунтов стерлингов за выход из Евросоюза, если условия Лондона не будут выполнены.
Трамп готов помочь Великобритании с Brexit — Болтон
«Если бы я был на их месте, я бы не заплатил — это огромная сумма», — добавил он.
Напомним, министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что готов вывести страну из Европейского Союза в срок и без заключения соглашения.
24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что 7 июня уйдет в отставку.
Отставка Мэй во многом связана с неудачами процесса выхода Великобритании из ЕС. За последние полгода парламент страны трижды отклонил план Brexit, который правительство Мэй согласовал с Брюсселем и предложил на утверждение Палате общин.
В результате Британия не смогла оставить Евросоюз в запланированные сроки, дедлайн по достижению договоренностей отложен до 31 октября 2019 года.