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«Не платил бы и ушел»: Трамп дал совет Великобритании по Brexit

Сегодня, 11:26
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«Не платил бы и ушел»: Трамп дал совет Великобритании по Brexit - фото

REUTERS / Carlos Barria

Трамп посоветовал Великобритании не платить Брюсселю

Президент США Дональд Трамп посоветовал Великобритании осуществить Brexit без соглашения.

Об этом он заявил в интервью The Sunday Times.

«Если они не получат того, что хотят, могут идти. Да, я бы пошел. Если вы не получаете справедливую сделку, тогда вы идете», — сказал Трамп, добавив, что Британии не стоит платить Брюсселю 39 млрд фунтов стерлингов за выход из Евросоюза, если условия Лондона не будут выполнены.

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«Если бы я был на их месте, я бы не заплатил — это огромная сумма», — добавил он.

Напомним, министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что готов вывести страну из Европейского Союза в срок и без заключения соглашения.

24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что 7 июня уйдет в отставку.

Отставка Мэй во многом связана с неудачами процесса выхода Великобритании из ЕС. За последние полгода парламент страны трижды отклонил план Brexit, который правительство Мэй согласовал с Брюсселем и предложил на утверждение Палате общин.

В результате Британия не смогла оставить Евросоюз в запланированные сроки, дедлайн по достижению договоренностей отложен до 31 октября 2019 года.

Теги:   Тереза Мэй Евросоюз Дональд Трамп Великобритания Brexit

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