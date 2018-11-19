19 ноября 2018, понедельник

Не имею права: известный французский режиссер отказался ехать в Россию из-за Сенцова

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Жан-Люк Годар ранее заявлял, что поддерживает Олега Сенцова

Жан-Люк Годар ранее заявлял, что поддерживает Олега Сенцова

Французский режиссер Жан-Люк Годар отказался от визита в Россию из-за незаконного содержания в ​​этой стране украинского режиссера Олега Сенцова, сообщает AFP, ссылаясь на заявление Общества французских кинорежиссеров.

Годар считает, что "не имеет права" ехать в РФ из-за условий заключения Сенцова

Напомним, что 87-летний кинематографист был среди деятелей мировой культуры, которые летом 2018 выступили в поддержку Сенцова, сравнив его с Василием Гроссманом, Александром Солженицыным и другими "диссидентами коммунистического режима".

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Он был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Украинца обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В знак протеста против незаконного удерживания Россией украинских политзаключенных 18 апреля 2018 года Сенцов объявил голодовку, которая продлилась до октября.

Причиной ее прекращения стало то, что из-за критического состояния здоровья и начавшихся патологических изменений во внутренних органах Сенцова планировали кормить принудительно.

За 145 дней голодовки украинский режиссер потерял 20 кг веса.

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