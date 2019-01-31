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Не будем терпеть пропаганду Кремля: в Латвии на три месяца запретили Россия РТР

Сегодня, 21:37
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Скриншот/Россия 24/60 минут по горячим следам (вечерний выпуск в 18:50) от 31.01.2019

В Латвии заявили, что будут защищать информпространство

В Латвии Национальный совет по электронным средствам массовой информации принял решение на три месяца запретить ретрансляцию программ российского телеканала Россия РТР. 

Об этом сообщает Delfi.

"Латвия не будет терпеть пропаганду Кремля на своей территории, и это ясный сигнал для недружеских стран и сил – мы защищали и будем защищать свое информационное пространство", - сказал заместитель председателя Нацсовета Иварс Аболиньш.

Нарушения зафиксировали в передачах Россия РТР Вечер с Владимиром Соловьёвым и 60 минут (ведущие - Ольга Скабеева и Евгений Попов).

В частности, в передаче Вечер с Владимиром Соловьёвым 22 мая 2018 года, ведущий враждебно высказывался против части жителей Украины.

11 января 2018 года в передаче 60 минут многократно зафиксировали  призывы Владимира Жириновского к осуществлению военных действий в Украине, он побуждал ненависть к украинцам, называя их негодяями и бандитами.

Теги:   Латвия Кремль Пропаганда Россия

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