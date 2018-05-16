"Не будем никого спрашивать". Россия ответила на заявления Госдепа об открытии Крымского моста

Россия не будет спрашивать разрешения на строительство транспортной инфраструктуры, заявили в посольстве РФ в США в ответ на критику Госдепа об открытии Крымского моста

"Разрешения на строительство транспортной инфраструктуры в интересах жителей российских регионов ни у кого спрашивать не будем", - сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

Напомним, 15 мая в оккупированном Крыму открыли автомобильную часть Керченского моста. Мероприятие возглавил президент страны-агрессора Владимир Путин.

Представитель Евросоюза заявил, что строительство Керченского моста в оккупированный Россией Крым является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

В Госдепе США заявили, что открытие автомобильного движения из России в оккупированный Крым негативно скажется на жизни полуострова.

В МИД Украины заявили, что ни одна рекламная картинка по открытию Керченского моста не меняет факта противоправной оккупации полуострова РФ.

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