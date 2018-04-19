NBC: Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в Швейцарии

США рассматривают в качестве возможных мест встречи президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына страны Европы и, в частности, Швейцарию, сообщает NBC News со ссылкой на источник в Белом доме.
По данным телеканала, несколько вариантов, которые рассматривались ранее, из списка возможных мест переговоров исключены. Это, в частности, Пхеньян, Пекин и Монголия, поскольку проведение саммита в этих городах вызывает вопросы, связанные с обеспечением безопасности.
Bloomberg News сообщает, что исключена также встреча в деревне Пханмунджом, расположенной между Северной и Южной Кореей, где в 1953 году было подписано соглашение о перемирии между странами.
Источник телеканала также добавил, что в качестве возможного варианта проведения встречи рассматривается Швеция.
Сам Трамп заявил, что его администрация изучает пять возможных мест для проведения встречи с Ким Чен Ыном.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, возможно, состоится в июне текущего года.
Ранее и Дональд Трамп, и Ким Чен Ын подтвердили готовность провести прямые переговоры. Они станут первой в истории встречей лидеров США и Северной Кореи.
Напомним, что северокорейский лидер Ким Чен Ын намерен потребовать от США гарантий сохранения своего режима и политической системы в КНДР, а также "полной компенсации" за денуклеаризацию.
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