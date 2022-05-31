В Минобороны Британии назвали следующую цель России в случае захвата Северодонецка 31 мая, 11:00 Цей матеріал також доступний українською В случае захвата Северодонецка оккупанты попытаются взять под контроль Краматорск и трассу Днепр — Донецк (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По информации министерства обороны Великобритании, политическая цель России состоит в оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей.

Война России против Украины — главные события 31 мая

В ведомстве отметили, что для этого России необходимо кроме Северодонецка захватить Краматорск и трассу Днепро-Донецк.

Видео дня

В сводке британского Минобороны говорится, что захват Россией Лимана поддерживает ее оперативные усилия, которые, вероятно, заключаются в окружении Северодонецка и закрытии «кармана» вокруг украинских сил в Луганской области.

«Сильные обстрелы продолжаются, а в окрестностях Северодонецка, вероятно, идут уличные бои. Элементы российской Южной группировки сил, вероятно, возглавляют самую успешную ось в этом секторе, при поддержке Центральной группировки сил, атакующей с севера. Прогресс медленный, но достижения удерживаются», — сообщили в ведомстве.



Вместе с тем пути в «карман» остаются под контролем Украины.



«Россия добилась больших локальных успехов, чем раньше в кампании, сгруппировав силы и ведя огонь на относительно небольшой территории», — говорится в обзоре. Это вынуждает Россию рисковать на других оккупированных территориях.



«Политическая цель России, вероятно, оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. Чтобы добиться этого, России нужно будет обеспечить дальнейшие сложные оперативные цели за пределами Северодонецка, включая ключевой город Краматорск и главную дорогу М04 Днепр-Донецк», — подчеркнули в Минобороны Британии.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.