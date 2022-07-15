В Минобороны Британии назвали следующие цели РФ на Донбассе и рассказали о промахах оккупантов по Змеиному 15 июля, 10:18 Российские войска движутся в сторону Северска (Фото:Генштаб)

По информации Министерства обороны Великобритании, следующими целями России на Донбассе станут Северск и Бахмут.

В сводке ведомства в Twitter сообщается, что оккупационные войска РФ заявляют о том, что они вошли на окраину Северска. Это не было подтверждено, однако российские силы медленно продвигались на запад после обстрелов и разведывательных атак на Северск из Лисичанска, чтобы открыть путь к Славянску и Краматорску.

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Если Северск будет взят под контроль, скорее всего, следующей целью оккупантов будет Бахмут, отметили в британском Минобороны.

Также в ведомстве рассказали о ситуации на острове Змеиный.

В сводке говорится, что после того, как 30 июня российские войска были вынуждены оставить стратегически расположенный остров, РФ пыталась отрицать, что Украина контролирует его.

Однако 13 июля двум российским истребителям Су-27 не удалось нанести удар по острову. Это еще раз доказывает неэффективность российской авиации в тактической войне.

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