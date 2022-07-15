В Минобороны Британии назвали следующие цели РФ на Донбассе и рассказали о промахах оккупантов по Змеиному

15 июля, 10:18
Российские войска движутся в сторону Северска (Фото:Генштаб)

Российские войска движутся в сторону Северска (Фото:Генштаб)

По информации Министерства обороны Великобритании, следующими целями России на Донбассе станут Северск и Бахмут.

В сводке ведомства в Twitter сообщается, что оккупационные войска РФ заявляют о том, что они вошли на окраину Северска. Это не было подтверждено, однако российские силы медленно продвигались на запад после обстрелов и разведывательных атак на Северск из Лисичанска, чтобы открыть путь к Славянску и Краматорску.

Видео дня
https://twitter.com/DefenceHQ/status/1547818348330635264

Если Северск будет взят под контроль, скорее всего, следующей целью оккупантов будет Бахмут, отметили в британском Минобороны.

Также в ведомстве рассказали о ситуации на острове Змеиный.

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В сводке говорится, что после того, как 30 июня российские войска были вынуждены оставить стратегически расположенный остров, РФ пыталась отрицать, что Украина контролирует его.

Однако 13 июля двум российским истребителям Су-27 не удалось нанести удар по острову. Это еще раз доказывает неэффективность российской авиации в тактической войне.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Великобритания Северск Бахмут Война России против Украины Остров Змеиный

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