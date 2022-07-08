Минобороны Британии назвало ближайшую тактическую цель России на Донбассе

8 июля, 10:00
Оккупационная армия РФ концентрирует технику на линии фронта в направлении Северска (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Оккупационная армия РФ концентрирует технику на линии фронта в направлении Северска (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

По информации Министерства обороны Великобритании, оккупационные войска РФ, вероятно, взяли паузу для пополнения своих запасов перед последующим наступлением на Донецкую область. Их следующей целью может стать Северск.

В сводке британского ведомства в Twitter говорится, что РФ концентрирует технику на линии фронта в направлении Северска, примерно в 8 км к западу от нынешней российской линии фронта.

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Есть реальная вероятность того, что Северск станет ближайшей тактической целью России, поскольку ее силы пытаются продвигаться дальше к вероятной оперативной цели — городскому району Славянска-Краматорска.

https://www.youtube.com/embed/tHHKT0PKoM4

Тем временем, по данным британского Минобороны, украинские силы продолжают постепенно продвигаться на юго-западном участке Херсона.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1545270350845546499
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Великобритания Донецкая область Северск Война России против Украины

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